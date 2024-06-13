Диктора Анну Шатилову наградили орденом «За заслуги в культуре и искусстве»
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении народной артистки РСФСР, одного из наиболее известных дикторов советского телевидения и радио Анны Шатиловой орденом «За заслуги в культуре и искусстве».
В документе, который размещён на официальном портале правовой информации, говорится, что Шатилова была удостоена награды «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».
Также орденом «За заслуги в культуре и искусстве» глава государства наградил писателей, членов Ттворческого совета Ассоциации союзов писателей и издателей РФ Виктора Крупина и Викторию Токареву.
Ранее президент РФ Владимир Путин наградил Гошу Куценко орденом «За заслуги в культуре и искусстве», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru