Диктора Анну Шатилову наградили орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении народной артистки РСФСР, одного из наиболее известных дикторов советского телевидения и радио Анны Шатиловой орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

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В документе, который размещён на официальном портале правовой информации, говорится, что Шатилова была удостоена награды «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Также орденом «За заслуги в культуре и искусстве» глава государства наградил писателей, членов Ттворческого совета Ассоциации союзов писателей и издателей РФ Виктора Крупина и Викторию Токареву.

Ранее президент РФ Владимир Путин наградил Гошу Куценко орденом «За заслуги в культуре и искусстве», сообщает RT.

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ФОТО: Феликс Сорокин
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