Диктора Анну Шатилову наградили орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

В документе, который размещён на официальном портале правовой информации, говорится, что Шатилова была удостоена награды «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Также орденом «За заслуги в культуре и искусстве» глава государства наградил писателей, членов Ттворческого совета Ассоциации союзов писателей и издателей РФ Виктора Крупина и Викторию Токареву.

Ранее президент РФ Владимир Путин наградил Гошу Куценко орденом «За заслуги в культуре и искусстве», сообщает RT.

