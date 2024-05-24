Любимова вручила госнаграды деятелям культуры
Вручение государственных наград отечественным деятелям искусства состоялась на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Церемонию провела министр культуры РФ Ольга Любимова.
Так, звания «Народный артист России присвоены актёрам Константину Лавроненко, Александру Семчеву, Денису Суханову и Сергею Угрюмову. Награждение проводилось на профильной площадке павильона «Наша культура».
Народный артист РФ, актёр Малого театра Василий Бочкарев получил орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, орден «За заслуги в культуре и искусстве» вручили актрисе театра «Ромэн», Народной артистке России Ирэн Морозовой.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», целому ряду деятелей культуры присвоено звание заслуженного артиста РФ. Кроме того, глава Минкультуры вручила благодарности президента РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru