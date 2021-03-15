Диджей из Казахстана получил премию «Грэмми»
15 марта 202107:47
Двадцатилетний диджей Imanbek (Иманбек Зейкенов) стал первым в истории жителем Казахстана, получившим премию «Грэмми». Об этом пишут «Известия»
Зейкенов получил награду за ремикс композиции Roses американского рэпера SAINt JHN. Его ремикс попал в пятерку рейтинга U.S. Billboard Hot 100 и собрал более 230 миллионов просмотров в YouTube.
Российский звукозаписывающий лэйбл Effective Records после успеха диджея заключил с ним контракт.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru