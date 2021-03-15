Бейонсе побила рекорд по количеству наград Грэмми

Американская исполнительница Бейонсе получила 28-ю по счету награду премии «Грэмми-2021». Ее номинировали на «Грэмми» уже 79 раз, однако в этом году она пока не выпустила ни одного альбома. Об этом пишет «Газета.ру»

При этом победительницей самой почетной номинации «Песня года» стала исполнительница H.E.R. за песню I Сan’t Breathe (»Я не могу дышать»), посвященную убитому при агрессивном задержании афроамериканцу Джорджу Флойду и охватившим США протестам Black Lives Matter.