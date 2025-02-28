Диана Арбенина выпустила новый сингл «15 границ»
Лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина сообщила о выходе нового сингла «15 границ». Об этом музыкант написала в соцсетях.
Арбенина опубликовала фрагмент нового сингла, он уже доступен на стриминговых сервисах. По ее словам, композиция стала третьим, завершающим синглом в преддверии выхода альбома.
«Всем классной весны. До встречи 21-го марта», - написала исполнительница.
Ранее Диана Арбенина зарегистрировала товарный знак «Найди свою гавань и все будет хорошо». Бренд будут использовать для выпуска различной продукции, в том числе одежды, косметики, канцелярских принадлежностей и игрушек.
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