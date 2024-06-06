Диана Арбенина выпустит книгу дневников
Книга «Дневники. Диана Арбенина» выйдет 25 июня в издательстве «Бомбора». Издание представляет собой сборник черновиков песен, рукописных дневников, заметок и рисунков «на полях» солистки рок-группы «Ночные снайперы».
Книга создавалась ровно год, говорится в пресс-релизе к ее выходу. Ее много раз «пересобрали». По словам авторов, книга открывает «очень личные, может быть, даже слишком личные страницы» дневника.
В более чем 300-страничное издание вошли тридцать лет жизни музыканта. Часть монологов Арбенина написала специально для этой книги. Помимо дневниковых записей, текстов песен, нот и стихов, в книгу включены трек-листы с концертов, афиши, обложки кассет и дисков, буклеты.
Ранее сообщалось, что Диана Арбенина и группа «Ночные Снайперы» в сопровождении оркестра станут хедлайнерами фестиваля GARAGE FEST «Игора Драйв» в 2024 году.
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