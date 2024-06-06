Диана Арбенина выпустит книгу дневников

Книга создавалась ровно год, говорится в пресс-релизе к ее выходу. Ее много раз «пересобрали». По словам авторов, книга открывает «очень личные, может быть, даже слишком личные страницы» дневника.

В более чем 300-страничное издание вошли тридцать лет жизни музыканта. Часть монологов Арбенина написала специально для этой книги. Помимо дневниковых записей, текстов песен, нот и стихов, в книгу включены трек-листы с концертов, афиши, обложки кассет и дисков, буклеты.

Ранее сообщалось, что Диана Арбенина и группа «Ночные Снайперы» в сопровождении оркестра станут хедлайнерами фестиваля GARAGE FEST «Игора Драйв» в 2024 году.



