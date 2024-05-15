Арбенина и «Ночные Снайперы» станут хедлайнерами GARAGE FEST «Игора Драйв» – 2024
15 мая 202401:01
Диана Арбенина и группа «Ночные Снайперы» в сопровождении оркестра станут хедлайнерами фестиваля GARAGE FEST «Игора Драйв» в 2024 году, сообщает «РЕН ТВ».
Как заявила Арбенина, ей близки по духу «автоспорт, гонки и скорость». Отмечается, что концерты Арбениной наполнены драйвом, энергией и жизнерадостностью, которые близки атмосфере фестиваля.
Ранее сообщалось, что поп-рэп-дуэт HammAli Navai примет участие в фестивале. GARAGE FEST «Игора Драйв» пройдет 27 и 28 июля. Это сочетание гонок и музыки.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru