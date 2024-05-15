Арбенина и «Ночные Снайперы» станут хедлайнерами GARAGE FEST «Игора Драйв» – 2024

Как заявила Арбенина, ей близки по духу «автоспорт, гонки и скорость». Отмечается, что концерты Арбениной наполнены драйвом, энергией и жизнерадостностью, которые близки атмосфере фестиваля.

Ранее сообщалось, что поп-рэп-дуэт HammAli Navai примет участие в фестивале. GARAGE FEST «Игора Драйв» пройдет 27 и 28 июля. Это сочетание гонок и музыки.

