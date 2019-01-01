Дэвиду Линчу решили дать почетный «Оскар»

Режиссер Дэвид Линч получит почетный «Оскар». Об этом сообщает RT со ссылкой на сайт Американской академии кинематографических искусств и наук.

Пока у 73-летнего Линча нет ни одного «Оскара». Он трижды был номинирован на эту награду в категории «Лучший режиссер» за фильмы «Человек-слон», «Синий бархат» и «Малхолланд Драйв». Кроме того была номинация в категории «Лучший адаптированный сценарий» (картина «Человек-слон»), сообщают «Дни.ру».

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