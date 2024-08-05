Дэвид Линч признался, что из-за курения не выходит из дома
Режиссёр Дэвид Линч в интервью изданию Sight & Sound, что из-за пристрастия к курению в настоящее время практически не выходит из дома.
По его словам, вредная привычка стала причиной эмфиземы лёгких и теперь даже обычная простуда плохо скажется на его состоянии, а в сочетании с ковидом она может привести к смерти.
«Курение... было частью моей творческой жизни... табак, его запах... Тем временем это убивает меня. Поэтому пришлось бросить», — рассказал он.
Автор сериала «Твин Пикс», фильмов «Шоссе в никуда» и «Малхолланд Драйв» также добавил, что если он захочет снять ещё одну кинокартину, то ему придётся делать это дистанционно.
Ранее Линч получил почётную премию «Оскар» за вклад в киноискусство, сообщает RT.
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