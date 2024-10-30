Дэвид Финчер снимет англоязычный сериал по мотивам «Игры в кальмара»

Режиссер «Бойцовского клуба» и «Карточного домика» Дэвид Финчер по заданию Netflix приступил к работе над англоязычной версией сериала «Игры в кальмара», сообщает Deadline.

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По данным издания, пока неизвестно станет ли новый проект ремейком оригинальной версии или будет создана новая вселенная с новыми героями. Дата выхода сериала на экраны также пока не называется.

Ранее стало известно, что Дэвид Финчер начал работу над новым фильмом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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