Дэвид Финчер снимет англоязычный сериал по мотивам «Игры в кальмара»
30 октября 202409:44
Режиссер «Бойцовского клуба» и «Карточного домика» Дэвид Финчер по заданию Netflix приступил к работе над англоязычной версией сериала «Игры в кальмара», сообщает Deadline.
По данным издания, пока неизвестно станет ли новый проект ремейком оригинальной версии или будет создана новая вселенная с новыми героями. Дата выхода сериала на экраны также пока не называется.
Ранее стало известно, что Дэвид Финчер начал работу над новым фильмом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Дэвид Финчер снимет англоязычный сериал по мотивам «Игры в кальмара»
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru