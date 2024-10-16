Дэвид Финчер начал работу над новым фильмом
Обладатель трёх «Оскаров», американский кинорежиссёр Дэвид Финчер начал работу над новым фильмом для Netflix, сообщает портал What’s on Netflix.
Съемочный период начнется с февраля – марта 2025 года.
По жанру новая картина – вестерн. Предварительное название «Bitterroot». В центре сюжета - история ветерана Второй мировой войны, страдающего от болезни сердца и диабета, который однажды выигрывает миллион долларов, а затем становится жертвой мошенников.
Ранее режиссер Мартин Скорсезе решил отложил съемки двух проектов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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