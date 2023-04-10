SHOT: В Госдуме потребовали отменить все спектакли с Данилой Козловским
Депутаты Госдумы обратились в Минкульт России с требованием отменить все спектакли с вернувшимся из США в РФ Данилой Козловским, сообщает Telegram-канал SHOT.
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев в своём Telegram-канале заявил о необходимости новых процедур возвращения на сцены и экраны артистов, уехавших из России и раскритиковавших спецоперацию.
Комментируя приезд из США Данилы Козловского он отметил, что актёрам, устраивающим «чёс в России», а затем тратящим деньги на западе, следует сначала выступить «перед бойцами на передовой».
«Только через такие творческие встречи звёзды вроде Козловского могут вернуться на сцену МХАТ и в российское кино», - заключил парламентарий.
Ранее депутат Госдумы от «Справедливой России — За правду» Дмитрий Кузнецов обратился в Федеральную службу безопасности (ФСБ) с просьбой запретить въезд на территорию России солистам группы «Би-2», пишут «Известия».
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