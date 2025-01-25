Депутат Павлов вступился за музей «Эрарта»

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Павлов выразил поддержку музею современного искусства «Эрарта», заявив, что он является важным центром притяжения местных жителей и гостей города уже 14 лет. Об этом депутат написал в своих соцсетях.

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Напомним, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал закрыть музей современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге.

Парламентарий удивился тому, что «один неоднозначный экспонат может поставить под угрозу существование целого музея». Павлов заявил, что сам купил годовой абонемент в музей.

Ранее в Финляндии закрылся единственный постоянно действующий за пределами России музей Ленина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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