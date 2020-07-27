Депутат МГД рассказал о работе по сохранению легендарного кинотеатра «Победа» в Саратове

Депутат Мосгордумы, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям, народный артист России Евгений Герасимов принял участие в судьбе знаменитого саратовского кинотеатра «Победа». Он подчеркнул, что к нему нередко обращаются жители разных регионов страны с вопросами, касающимся судьбы учреждений культуры, которые находятся под угрозой закрытия, пишут «Аргументы и Факты».

Парламентарий напомнил, что решением учредителей кинотеатр окончательно был закрыт для посетителей в июне этого года. Министерство культуры области предложило собственникам здания обсудить перспективы деятельности кинотеатра, выразив готовность приложить все усилия для сохранения статуса и функционала объекта.Напомним, кинотеатр «Победа» является знаковым учреждением культуры в городе. Его открытие в 1955 году было приурочено к 10-летию Победы в Великой Отечественной войне»

В свою очередь, Евгений Герасимов заявил, что будет следить за развитием событий.