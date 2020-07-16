Депутат Мосгордумы рассказал о подготовке столичных театров к открытию нового сезона
Столичные театры уже готовятся к открытию сезона, репетируя спектакли. Как рассказал журналистам председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, часть театров примет зрителей уже с 1 августа.
На первых порах работа театров будет связана с серьёзными эпидемиологическими ограничениями, отметил он. Так, на входе будут измерять температуру, а для соблюдения социальной дистанции введена норма заполняемости зала не более чем на 50% от обычного количества.
Для театров это серьёзное неудобство, признаёт народный артист России. Дирекции потеряют в выручке, а живущие вниманием публики актёры пострадают от «разреженной» атмосферы в зале. Однако свободные кресла из залов убирать не будут. По словам Герасимова, это говорит о надежде на скорейшую нормализацию эпидемиологического фона.
И театры, и актёры рады открыться сейчас, пусть даже и с неполными залами: спектакли – это жизнь, и работать так бесконечно лучше, чем не работать вовсе, подчеркнул Герасимов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru