Депутат МГД: Граффити на улицах Москвы становятся достопримечательностями столицы

Работы, выполненные в популярном жанре уличного искусства граффити, зачастую не уступают живописным полотнам художников, заявил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

В большинстве случаев это муралы, нанесённые в рамках какого-либо городского фестиваля. Обычно они временные и после фестиваля закрашиваются, однако некоторые граффити настолько нравятся москвичам, что они просят оставить изображение, рассказал депутат. Так, по его словам, жители обратились к его коллеге Наталье Метлиной с просьбой сохранить граффити на фасаде дома в районе Коньково, представляющее собой увеличенную стихограмму «АЯ» поэта Дмитрия Пригова. Оно было нанесено в рамках фестиваля «Лучший город земли».

Как отметил Герасимов, заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков сообщил ему, что вопрос о сохранении этого граффити прорабатывается.

«Граффити - непревзойденное средство отражения современных реалий и тенденций. Постепенно оно занимает свою нишу и приобретает статус городских достопримечательностей», - добавил Герасимов.

