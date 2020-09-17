Депутат МГД: Граффити на улицах Москвы становятся достопримечательностями столицы
Работы, выполненные в популярном жанре уличного искусства граффити, зачастую не уступают живописным полотнам художников, заявил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
В большинстве случаев это муралы, нанесённые в рамках какого-либо городского фестиваля. Обычно они временные и после фестиваля закрашиваются, однако некоторые граффити настолько нравятся москвичам, что они просят оставить изображение, рассказал депутат. Так, по его словам, жители обратились к его коллеге Наталье Метлиной с просьбой сохранить граффити на фасаде дома в районе Коньково, представляющее собой увеличенную стихограмму «АЯ» поэта Дмитрия Пригова. Оно было нанесено в рамках фестиваля «Лучший город земли».
Как отметил Герасимов, заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков сообщил ему, что вопрос о сохранении этого граффити прорабатывается.
«Граффити - непревзойденное средство отражения современных реалий и тенденций. Постепенно оно занимает свою нишу и приобретает статус городских достопримечательностей», - добавил Герасимов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+5 762 / сут.
Умерли
19 061+144 / сут.
Выздоровели
896 тыс.+5 754 / сут.
- В СК подтвердили самоубийство Тесака
- Названы траты России на космическую деятельность в 2021-2023 годах
- Трамп: Американцы могут не узнать точных результатов выборов
- Даты «Нашествия» определят зрители фестиваля
- В Госдуму поступил закон о ставке НДФЛ в 15% для «богатых»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru