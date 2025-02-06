Депутат Госдумы Толмачев допустил, что Меладзе вернется на российскую сцену
Депутат Госдумы Александр Толмачев допустил, что певец Валерий Меладзе может возобновить концерты в России. Об этом он заявил в беседе в изданием «Абзац».
По его словам, артист вряд ли начнет поддерживать бойцов спецоперации, чтобы вернуться в Россию. Как подчеркнул депутат, исполнитель скорее будет выжидать удобного момента, чтобы при определенных обстоятельствах активизировать свою концертную деятельность на территории России.
Ранее СМИ сообщали, что в Москве у Меладзе, который на данный момент проживает в Испании, есть автопарк из восьми автомобилей Mercedes общей стоимостью 70 миллионов рублей.
Также сообщалось, что певец вернулся в Россию «в режиме абсолютной секретности» перед грядущим мировым турне, чтобы увидеть родных и посетить могилу отца. В ближайшее время артист отправится в приуроченное к его 60-летию мировое турне. Меладзе выступит в Европе, Канаде и США. Тур начнется с концерта в Баку 28 февраля и завершится выступлением в Нью-Йорке 26 октября, напоминает «Радиоточка НСН».
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