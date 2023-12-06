Депутат Госдумы Луговой выступил против запрета сериала «Слово пацана»

Член фракции ЛДПР в Госдуме Андрей Луговой считает, что сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» не стоит запрещать. Слова парламентария приводит официальный сайт партии.

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Депутат отметил, что картину режиссера Жоры Крыжовникова посмотрела «чуть ли не треть страны». По его словам, в картине отражен период в истории России, который нельзя замалчивать.

«И учитывая, какие рейтинги, это интересно всем поколениям, особенно тем, кто застал СССР», - сказал законодатель.

Луговой полагает, что сериал демонстрирует бесперспективность коммунистической идеологии.

Сериал «Слово пацана» стартовал 9 ноября. В основе картины лежит одноименная книга Роберта Гареева. Фильм рассказывает о молодежных группировках Казани на рубеже 1970-80-х годов, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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