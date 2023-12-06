Депутат Госдумы Луговой выступил против запрета сериала «Слово пацана»
Член фракции ЛДПР в Госдуме Андрей Луговой считает, что сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» не стоит запрещать. Слова парламентария приводит официальный сайт партии.
Депутат отметил, что картину режиссера Жоры Крыжовникова посмотрела «чуть ли не треть страны». По его словам, в картине отражен период в истории России, который нельзя замалчивать.
«И учитывая, какие рейтинги, это интересно всем поколениям, особенно тем, кто застал СССР», - сказал законодатель.
Луговой полагает, что сериал демонстрирует бесперспективность коммунистической идеологии.
Сериал «Слово пацана» стартовал 9 ноября. В основе картины лежит одноименная книга Роберта Гареева. Фильм рассказывает о молодежных группировках Казани на рубеже 1970-80-х годов, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru