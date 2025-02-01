По словам Быстрона, Запад пытается замолчать существующие связи между народами России и Украины.



«Они полностью замалчивают долгие и глубокие связи между двумя народами, а также скрывают тот факт, что свыше 20% украинцев говорят по-русски», - добавил евродепутат в телеканалом РЕН ТВ.

Ранее в Европарламенте обсудили «опасность» песни «Сигма Бой». Так, немецкий политик, представитель социально-либеральной партии «Volt» Нела Риль назвала композицию вирусным русским тропом, который передает патриархальные и пророссийские взгляды на мир, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Депутат призвала решительно пресечь в Евросоюзе тонкие проникновения и фальсификацию. Она также заявила, что Россия проникает в европейскую культуру через песни.

