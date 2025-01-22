Депутат Бурляев заявил, что Бастрыкин заинтересовался расследованием гибели Лермонтова
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался документами о гибели поэта Михаила Лермонтова и пообещал принять это дело к расследованию, рассказал депутат Госдумы и народный артист России Николай Бурляев.
По его словам, он передал Бастрыкину депутатский запрос о расследовании гибели Лермонтова.
«Александр Иванович с интересом все выслушал. Сказал, что это очень интересно и Следственный комитет это примет к расследованию», - заявил Бурляев в беседе с «Газетой.Ru».
Депутат выразил мнение, что гибель Лермонтова может быть связана со смертью великого поэта Александра Пушкина. По словам Бурляева, поэтов могли убить «русофобы того времени».
Ранее криминалист Михаил Игнатов заявил «Радиоточке НСН», что возобновлять расследование гибели Михаила Лермонтова нецелесообразно, так как никаких новых деталей выяснить не получится.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru