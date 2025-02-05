Лолита назвала Киркорова предателем из-за «голой вечеринки»

Певица Лолита Милявская в эфире «Соловьёв Live» обвинила коллегу Филиппа Киркорова в предательстве.

Бородин заявил, что Киркорова не простили за «голую вечеринку» после поездки в ДНР

Она считает недостойным поведение певца после «голой вечеринки» блогера Насти Ивлеевой. «Это человек, который готов на что угодно, предать кого угодно», — заявила Милявская. Она указала, что Киркоров своими заявлениями подставляет других артистов.

«Просто Киркоров для меня тот человек, который просто предал всех своих собратьев», — отметила певица.

Ранее Киркоров заявил, что Ивлеева лишилась роли в новогоднем фильме ТНТ из-за него, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
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