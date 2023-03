Depeche Mode выпустили первый альбом без Энди Флетчера

Альбом был записан без участия сооснователя Depeche Mode, клавишника Энди Флетчера. В мае прошлого года 60-летний музыкант ушел из жизни , напоминает телеканал «360».

В пластинку Memento Mori вошли 12 треков, в том числе уже представленные коллективом композиции Ghost Again и My Cosmos Is Mine. Новинка доступна в цифровом формате и на физических носителях.

При этом релиз не появится на российских стриминговых платформах, пишет РИА ФАН. Однако новый альбом Depeche Mode утек в Сеть до официального выхода.