Депардье пропустит слушания по делу о домогательствах из-за проблем со здоровьем

Актер Жерар Депардье не будет присутствовать на запланированном на 28 октября заседании суда в Париже по делу о домогательствах по состоянию здоровья. Об этом заявил адвокат французского артиста Жереми Ассу.

По словам защитника, врачи запретили 75-летнему Депардье присутствовать на слушании.

«По этой причине [Жерар Депардье] запросит перенос даты на более поздний срок, чтобы он смог присутствовать», — заявил Ассу в эфире радиостанции Franceinfo.

Как сообщила ранее парижская прокуратура, Депардье будут судить за домогательства, якобы совершенные актером в отношении двух женщин в 2021 году на съемках фильма «Зеленые ставни».

В апреле адвокат Алан Дюфло рассказал, что по делу о домогательствах французскому артисту может грозить по меньшей мере пять лет заключения и штраф в размере до 75 тысяч евро.

