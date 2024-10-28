Депардье пропустит слушания по делу о домогательствах из-за проблем со здоровьем
Актер Жерар Депардье не будет присутствовать на запланированном на 28 октября заседании суда в Париже по делу о домогательствах по состоянию здоровья. Об этом заявил адвокат французского артиста Жереми Ассу.
По словам защитника, врачи запретили 75-летнему Депардье присутствовать на слушании.
«По этой причине [Жерар Депардье] запросит перенос даты на более поздний срок, чтобы он смог присутствовать», — заявил Ассу в эфире радиостанции Franceinfo.
Как сообщила ранее парижская прокуратура, Депардье будут судить за домогательства, якобы совершенные актером в отношении двух женщин в 2021 году на съемках фильма «Зеленые ставни».
В апреле адвокат Алан Дюфло рассказал, что по делу о домогательствах французскому артисту может грозить по меньшей мере пять лет заключения и штраф в размере до 75 тысяч евро.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru