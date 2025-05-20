Дензел Вашингтон получил в Каннах почетную «Золотую пальмовую ветвь»

Обладатель двух премий «Оскар» американский актёр Дензел Вашингтон получил почётную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля за вклад в киноискусство. Об этом пишет Franceinfo.

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Церемония прошла в рамках премьеры нового фильма Спайка Ли «Рай и ад» («Highest 2 Lowest»), в котором 70-летний актёр сыграл одну из главных ролей.

Отмечается, что организаторы держали информацию о награде в секрете, поэтому она стала для Вашингтона полной неожиданностью. Звезда фильмов «Слава», «Филадельфия», «Тренировочный день», «Книга Илая», «Экипаж», «Великий уравнитель» и многих других заявил, что он очень тронут оказанной ему честью.

Ранее почётную «Золотую пальмовую ветвь» на 78-м Каннском кинофестивале получил оскароносный американский актёр Роберт Де Ниро, пишут «Известия».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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