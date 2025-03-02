Депутат Майданов призвал увеличить показ патриотических фильмов
Депутат Госдумы, заслуженный артист России Денис Майданов призвал увеличить показ патриотического контента на российских телеканалах.
Он подчеркнул, что это следует делать не только в дни государственных праздников, таких как День защитника Отечества или День Победы. В интервью ТАСС артист заметил, что первые 20 общедоступных каналов являются федеральными, поэтому должны активно участвовать в патриотическом воспитании населения. По его мнению, медиаменеджерам следует самостоятельно и без законодательного принуждения увеличивать долю патриотического контента.
Майданов также предложил снимать больше фильмов о Великой Отечественной войне, об Отечественной войне 1812 года, об операции в Сирии и о современных героях, которые отстаивают интересы России. При этом депутат добавил, что патриотическое кино не ограничивается лишь военной тематикой, а может представлять из себя фильмы о профессиях, демографии, спорте и истории страны.
Ранее народный артист России Николай Расторгуев в беседе со специальным корреспондент НСН рассказал, что песни группы «Любэ» обязательно включат в школьную программу, причем они, по словам певца, займут более важное место, чем композиции Шамана (Ярослава Дронова) и Олега Газманова.
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