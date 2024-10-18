Дени Вильнёв пообещал начать съемки «Дюны 3» раньше ожиданий

Франко-канадский кинорежиссёр и сценарист Дени Вильнёв пообещал приступить к съемкам «Дюны 3» раньше, чем все ожидают. Об этом он заявил в интервью Deadline.

NYT: Дени Вильнев начал подготовку к съемкам третьей «Дюны»

Вместе с тем, точную дату он не назвал. Вильнёв рассказал, что постоянно вынужден вносить правки в готовый сценарий.

18 декабря 2026 года новая часть франшизы должна появиться на экранах кинотеатров по всему миру.

Ранее стало известно, что новая часть «Дюны» не станет завершением трилогии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:ПремьераРежиссерФильмСъемки

Горячие новости

Все новости

партнеры