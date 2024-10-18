Дени Вильнёв пообещал начать съемки «Дюны 3» раньше ожиданий
18 октября 202413:41
Франко-канадский кинорежиссёр и сценарист Дени Вильнёв пообещал приступить к съемкам «Дюны 3» раньше, чем все ожидают. Об этом он заявил в интервью Deadline.
Вместе с тем, точную дату он не назвал. Вильнёв рассказал, что постоянно вынужден вносить правки в готовый сценарий.
18 декабря 2026 года новая часть франшизы должна появиться на экранах кинотеатров по всему миру.
Ранее стало известно, что новая часть «Дюны» не станет завершением трилогии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru