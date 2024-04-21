NYT: Дени Вильнев начал подготовку к съемкам третьей «Дюны»
21 апреля 202414:13
Режиссер фантастического фильма «Дюна» Дени Вильнев начал работу над третьей частью и уже пишет сценарий, сообщила газета The New York Times (NYT).
«Могу лишь сказать, что в нем будет много огневой мощи, чему я очень рад», - сказал режиссер в интервью изданию.
Отмечается, что у Вильнева есть четкое представление о том, что он намерен показать в третьей части. Подробности сюжета пока не раскрываются.
Вторая часть «Дюны» вышла в прокат в феврале 2024 года. Картина заработала более $680 миллионов, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru