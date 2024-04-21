NYT: Дени Вильнев начал подготовку к съемкам третьей «Дюны»

«Могу лишь сказать, что в нем будет много огневой мощи, чему я очень рад», - сказал режиссер в интервью изданию.

Отмечается, что у Вильнева есть четкое представление о том, что он намерен показать в третьей части. Подробности сюжета пока не раскрываются.

Вторая часть «Дюны» вышла в прокат в феврале 2024 года. Картина заработала более $680 миллионов, передает «Радиоточка НСН».

