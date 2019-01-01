Деми Мур сыграет в сериале-антиутопии по роману Олдоса Хаксли
Голливудская актриса Деми Мур примет участие в съемках сериала-антиутопии «О дивный новый мир» (Brave New World) по роману английского писателя Олдоса Хаксли. Об этом сообщает Variety.
Мур сыграет Линду, отважную мать главного героя Джона, роль которого досталась Олдену Эренрайку.
Сериал расскажет о новом обществе, созданном в Лондоне будущего. В нем царят мир и стабильность. В государстве введен запрет на неприкосновенность частной жизни, деньги, семью, а также моногамию и изучение истории.
Создатели отмечают, что сериал является ремейком культового фильма 1998 года, созданного Ларри Уильямсом и Лесли Либменом. Увидеть новую версию экранизации романа Хаксли можно в феврале 2020 года.
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