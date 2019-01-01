Деми Мур сыграет в сериале-антиутопии по роману Олдоса Хаксли

Создатели отмечают, что сериал является ремейком культового фильма 1998 года, созданного Ларри Уильямсом и Лесли Либменом. Увидеть новую версию экранизации романа Хаксли можно в феврале 2020 года.

Ранее специальный корреспондент НСН в Каннах Марина Латышева рассказала о главном скандале международного кинофестиваля в Каннах, причинах, по которым без наград остались Тарантино и Альмодовар, российском успехе и корейском победителе.

