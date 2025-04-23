Деми Мур стала самой красивой женщиной года по версии People

Звезда фильма «Субстанция» в интервью изданию рассказала, что ее актерская карьера «вынудила» ее столкнуться с «проблемами самоосуждения и низкой самооценки».

62-летняя актриса также появилась на обложке специального номера World's Most Beautiful.

Ранее стало известно, что в 2024 году в мировом кино стало больше женских главных героев, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Отмечается, что в 2023 году в ТОП-100 самых кассовых кинокартин женщины были главными героями лишь в 28 лентах, мужчины - в 62, а остальное пришлось на дуэты. В прошлом же году девушки выходили на первый план уже в 42% фильмов, сравнявшись по данному показателю с мужчинами-главными героями.

