Дельфин выпустил новую песню и клип под названием «Месть»

Дельфин — псевдоним музыканта Андрея Лысикова. В 1989 году он основал хип-хоп группу «Дубовый Гаайъ», а в 1991 году присоединился к группе «Мальчишник», с которой выпустил три альбома.

В середине 1990-х Лысиков сосредоточился на сольной карьере под псевдонимом Дельфин, который принес ему широкую известность, передает «Радиоточка НСН».

