Дельфин выпустил новую песню и клип под названием «Месть»

Музыкант Дельфин (настоящее имя — Андрей Лысиков) представил сингл «Месть» и клип к нему, ставший первым релизом за год. Клип опубликован на канале артиста в YouTube.

В видео артист исследует пороки человеческой природы, вынося «приговор» реальности. Новый цифровой сингл выпустил лейбл М2.

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Дельфин — псевдоним музыканта Андрея Лысикова. В 1989 году он основал хип-хоп группу «Дубовый Гаайъ», а в 1991 году присоединился к группе «Мальчишник», с которой выпустил три альбома.

В середине 1990-х Лысиков сосредоточился на сольной карьере под псевдонимом Дельфин, который принес ему широкую известность, передает «Радиоточка НСН».

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