Делегация из Москвы приедет на XX Международный фестиваль анимации в Ханчжоу

Российская столица будет представлена на Международном фестивале анимации в Ханчжоу делегацией Московского экспортного центра. Это мероприятие считается одним из наиболее важных мировых киносмотров, которые полностью посвящены анимационному кино.

МЭЦ финансирует организационные затраты экспортеров Москвы на участие в международных выставках под единым брендом Made in Moscow. Как сообщает ТАСС, летом 2023 года одна из анимационных студий российской столицы заключила контракт с китайской стороной на услуги дистрибуции лицензионных прав на мультфильм «Лунтик и его друзья».