Делегация из Москвы приедет на XX Международный фестиваль анимации в Ханчжоу
Российская столица будет представлена на Международном фестивале анимации в Ханчжоу делегацией Московского экспортного центра. Это мероприятие считается одним из наиболее важных мировых киносмотров, которые полностью посвящены анимационному кино.
МЭЦ финансирует организационные затраты экспортеров Москвы на участие в международных выставках под единым брендом Made in Moscow. Как сообщает ТАСС, летом 2023 года одна из анимационных студий российской столицы заключила контракт с китайской стороной на услуги дистрибуции лицензионных прав на мультфильм «Лунтик и его друзья».
В текущем году в странах Ближнего Востока на экраны выходит еще один популярный мультсериал – «Фиксики». По итогам участия в акселерационной программе МЭЦ контракты с партнерами из Индонезии и Шри-Ланки подписали также авторы мультипликационного сериала «Команда Флоры».
Юбилейный, 20 Международный фестиваль анимации в Ханчжоу пройдёт в июне. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», эта столица китайской провинции Чжэцзян - самый южный город на судоходном Великом канале, который берет начало в Пекине.
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