«Декстер» раскритиковал конец предыдущего сезона культового сериала

Актер, сыгравший «Декстера», Майкл Си Холл признался, что и ему не нравится финал предыдущего сезона.

Финальный эпизод сериала вышел 22 сентября 2013 года. И он многих разочаровал, некоторые журналисты до сих пор считают, что это один из самых худших финалов телевизионных шоу.

По словам звезды сериала, он понимает негодование поклонников, так как финал предыдущего сезона не дал все ответы на вопросы, которых ждали фанаты шоу.

Он добавил, что сейчас радует хотя бы то, что открытая концовка сериала дала возможность снять новый сезон.

Девятый сезон сериала «Декстер» выйдет уже 7 ноября, действия в нем будут происходить спустя десять лет после событий предыдущего сезона.

