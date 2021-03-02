Deadline: Джулия Робертс и Джордж Клуни снова снимутся вместе

Известные голливудские актеры Джулия Робертс и Джордж Клуни снова снимутся вместе, сообщает Deadlin.

Они будут работать над картиной «Билет в рай» режиссера Ола Паркера. Работа над лентой завершится до конца текущего года. В романтической комедии актеры сыграют разведенных супругов. Действие фильма будет происходить на индонезийском острове Бали.

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Ранее Робертс и Клуни снялись вместе в трилогии про «Друзей Оушена», а также в триллере «Финансовый монстр».

В прошлом году Джордж Клуни был госпитализирован в больницу с сильной болью в животе.

Как стало известно, инцидент произошёл за четыре дня до начала работы над фильмом «Полночное небо».

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