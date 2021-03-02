Deadline: Джулия Робертс и Джордж Клуни снова снимутся вместе
Известные голливудские актеры Джулия Робертс и Джордж Клуни снова снимутся вместе, сообщает Deadlin.
Они будут работать над картиной «Билет в рай» режиссера Ола Паркера. Работа над лентой завершится до конца текущего года. В романтической комедии актеры сыграют разведенных супругов. Действие фильма будет происходить на индонезийском острове Бали.
Ранее Робертс и Клуни снялись вместе в трилогии про «Друзей Оушена», а также в триллере «Финансовый монстр».
В прошлом году Джордж Клуни был госпитализирован в больницу с сильной болью в животе.
Как стало известно, инцидент произошёл за четыре дня до начала работы над фильмом «Полночное небо».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+11 571 / сут.
Умерли
86 455+333 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+11 277 / сут.
- Перечислены способы снизить риск инсульта
- Deadline: Джулия Робертс и Джордж Клуни снова снимутся вместе
- В Конго более 10 человек погибли от неизвестной болезни
- ФРГ пообещала провести переговоры с США по поводу «Северного потока-2»
- В Крыму ответили на заявление украинских властей по водоснабжению Крыма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru