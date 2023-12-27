Группа ДДТ представила клип на новую песню «Новости»

Рок-группа ДДТ вновь завершает год новой композицией и клипом на неё. Песня называется «Новости». Видео имеет возрастную маркировку 71+.

«Слушаю новости, разные мнения / Кто трус, кто предатель, кто готов к измерению / Черепа, мозга, копыт, ягодиц / Когда рвемся наверх, то все катится вниз», - цитирует слова песни Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Лидер ДДТ Юрий Шевчук в этой композиции предлагает «всем тем, кто собрался родиться / Обратно залезть в ….».

Песня и клип доступны на цифровых площадках, Youtube-канале ДДТ, официальный сингл размещён на VK.

