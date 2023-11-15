Дастин Хоффман сыграет в новом фильме Питера Гринуэя

Британский кинорежиссер Питер Гринуэй в конце ноября 2024 года приступит к съемкам нового фильма, в котором исследуется тема смерти и умирания человека, сообщает Screen Daily.

Стивен Спилберг приступит к съемкам полицейского триллера

Лента получила предварительное название «Лукка Мортис». Уже известно, что главную роль в ней исполнит Дастин Хоффман.

Он сыграет персонажа по имени Иаков, который в компании друзей отправляется из США в Италию в поисках родственников.

Ранее Дастина Хоффмана снова обвинили в домогательствах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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