«Дарим чудо!»: Организатор фестиваля «Звезда Рождества» о продвижении главного праздника

«Идея создать такой фестиваль пришла нашим коллегам из портала «Милосердие». Они обратились за помощью, чтобы мы помогли им создать сайт, спланировать все, мы начинали вообще с нуля. Все было постепенно. В этом году уже намного проще было создавать этот фестиваль. У нас было 12 событий в этом году, они все очень разные, для разной публики, ориентированные на семьи и так далее. Этот фестиваль может объединить всех, кто любит и традиции, и культуру русскую. Рождество объединяет, дает всем надежду на лучшее. Мы дарим подарки, свет нашим близким людям. Люди получают надежду на чудо, даже когда кажется, что ее уже нет», - поделилась она.

В прошлом году зрители увидели анимационный фильм про праздник, в этом году Вяткина анонсировала целый документальный проект.

«В прошлом году у нас вышел анимационный фильм «Рождественская звезда». Мне посчастливилось быть продюсером этого проекта, это была моя детская мечта. В этом году мы уже создали документальный фильм о традициях, о культуре благотворительности, взяли много интервью. Хотим пропагандировать людям, что Рождество намного важнее Нового года, в Рождестве заложено перерождение. Но очень много и светских мероприятий, откликаются люди разной веры, все могут присоединяться, ограничений у нас нет», - отметила она.

Также участников ждут лекции, молодежные встречи и комедийные спектакли.

«В этом году у нас появятся молодежные встречи в русском стиле, также планируем два спектакля после Рождества, комедии. Сейчас больше просветительскую деятельность проводим. У нас состоится лекция Дениса Фон Мекка, это потомок Чайковского, он расскажет, как на примере Чайковских воспитывались темы семейности, образования. Актриса Елена Захарова будет выступать на Старый Новый год. У нас очень насыщенная программа», - подытожила собеседница НСН.

Предыдущий фестиваль собрал более 6 миллионов рублей, а специально созданный к фестивалю мультфильм, экранизация стихотворения Бориса Пастернака «Рождественская звезда», стал финалистом премии «ТЭФИ Kids-2024» в категории «Лучший анимационный фильм для детей», передает «Радиоточка НСН».

