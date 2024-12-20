«Дарим чудо!»: Организатор фестиваля «Звезда Рождества» о продвижении главного праздника
Вероника Вяткина рассказала НСН, что в рамках фестиваля создаются просветительские проекты, снимаются фильмы и ставятся спектакли, а главная цель – рассказать людям о чуде Рождества.
Соучредитель и организатор благотворительного фестиваля «Звезда Рождества» Вероника Вяткина рассказала спецкору НСН, как в России сегодня «пропагандируют праздник, который важнее Нового года».
«Идея создать такой фестиваль пришла нашим коллегам из портала «Милосердие». Они обратились за помощью, чтобы мы помогли им создать сайт, спланировать все, мы начинали вообще с нуля. Все было постепенно. В этом году уже намного проще было создавать этот фестиваль. У нас было 12 событий в этом году, они все очень разные, для разной публики, ориентированные на семьи и так далее. Этот фестиваль может объединить всех, кто любит и традиции, и культуру русскую. Рождество объединяет, дает всем надежду на лучшее. Мы дарим подарки, свет нашим близким людям. Люди получают надежду на чудо, даже когда кажется, что ее уже нет», - поделилась она.
В прошлом году зрители увидели анимационный фильм про праздник, в этом году Вяткина анонсировала целый документальный проект.
«В прошлом году у нас вышел анимационный фильм «Рождественская звезда». Мне посчастливилось быть продюсером этого проекта, это была моя детская мечта. В этом году мы уже создали документальный фильм о традициях, о культуре благотворительности, взяли много интервью. Хотим пропагандировать людям, что Рождество намного важнее Нового года, в Рождестве заложено перерождение. Но очень много и светских мероприятий, откликаются люди разной веры, все могут присоединяться, ограничений у нас нет», - отметила она.
Также участников ждут лекции, молодежные встречи и комедийные спектакли.
«В этом году у нас появятся молодежные встречи в русском стиле, также планируем два спектакля после Рождества, комедии. Сейчас больше просветительскую деятельность проводим. У нас состоится лекция Дениса Фон Мекка, это потомок Чайковского, он расскажет, как на примере Чайковских воспитывались темы семейности, образования. Актриса Елена Захарова будет выступать на Старый Новый год. У нас очень насыщенная программа», - подытожила собеседница НСН.
Предыдущий фестиваль собрал более 6 миллионов рублей, а специально созданный к фестивалю мультфильм, экранизация стихотворения Бориса Пастернака «Рождественская звезда», стал финалистом премии «ТЭФИ Kids-2024» в категории «Лучший анимационный фильм для детей», передает «Радиоточка НСН».
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