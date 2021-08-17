Менеджер МакSим рассказала о реабилитации певицы

Менеджер российской певицы Марины Абросимовой (МакSим) Яна Богушевская рассказала NEWS.ru подробности реабилитации исполнительницы.

По ее словам, лечение проходит дома, реабилитация вне дома не рассматривалась. Певица находится под присмотром профессиональных врачей, которые помогают ей восстановиться.

Менеджер отметила, никакой опасности для здоровья после выписки нет.

Напомним, что МакSим была выписана из больницы 13 августа, с конца июня она находилась в искусственной коме, куда была введена медиками из-за осложнений при коронавирусе.

