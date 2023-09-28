Данила Козловский вошел в состав жюри кинофестиваля «Маяк»
Актер Данила Козловский будет участвовать в составе жюри кинофестиваля «Маяк». Список судей опубликован на сайте мероприятия.
Кроме Козловского, в жюри будут продюсер Игорь Толстунов, художник кино Надежда Васильва-Балабанова, кинокритик Лев Карахан, режиссер Алексей Попогребский и актриса Аня Чиповская.
Фестиваль назван в честь главной достопримечательности Геленджика, где и пройдет фестиваль в период с 5 по 9 октября.
Ранее проигравший суд Козловскому общественник Виталий Бородин отказался выплачивать актеру рубль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru