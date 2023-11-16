СМИ: Чулпан Хаматова возобновила работу в театре
Уехавшая из России актриса Чулпан Хаматова вышла на театральную сцену в Риге, пишет «Комсомольская правда».
По информации издания, артистка сыграла в постановке Нового Рижского театра «Страна глухих» режиссера Алвиса Херманиса. Спектакль был поставлен по мотивам фильма Валерия Тодоровского «Страна глухих» (1998).
Хаматова исполнила роль девушки Риты, у которой по сюжету идет кровь из носа и она вытирает лицо платком. На это действие «КП» обратила особое внимание и обрушилось критикой на Хаматову.
Ранее в Ульяновске с «Аллеи звезд» стерли имя Чулпан Хаматовой, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Яндекс» презентовал умную колонку с камерой и экраном
- В конкурсную программу фестиваля «Зимний» в Москве вошли 8 российских кинопремьер
- Госдума приняла закон об увеличении МРОТ до 19242 рублей в месяц
- Суд оштрафовал Моргенштерна на 40 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах
- СМИ: Экс-президента «Балтики» задержали по делу о мошенничестве
- Эрнст назвал фильм «Вызов» катализатором космической темы в России
- СМИ: Чулпан Хаматова возобновила работу в театре
- Госдума отменила в 2024 году индексацию зарплат госслужащих, кроме силовиков
- «АвтоВАЗ» назвал цену автомобилей Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross
- Патрушев заявил, что в регионах Центральной России была усилена ПВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru