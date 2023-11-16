СМИ: Чулпан Хаматова возобновила работу в театре

По информации издания, артистка сыграла в постановке Нового Рижского театра «Страна глухих» режиссера Алвиса Херманиса. Спектакль был поставлен по мотивам фильма Валерия Тодоровского «Страна глухих» (1998).

Хаматова исполнила роль девушки Риты, у которой по сюжету идет кровь из носа и она вытирает лицо платком. На это действие «КП» обратила особое внимание и обрушилось критикой на Хаматову.

Ранее в Ульяновске с «Аллеи звезд» стерли имя Чулпан Хаматовой, напоминает RT.

