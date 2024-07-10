Christie’s выставил на торги рукопись «Истории лейтенанта Ергунова» Тургенева

Как отмечается, литературное произведение, написанное классиком русского литературы в Баден-Бадене в 1867 году и состоящее из 77 страниц, оценено в £30-50 тысяч.

Помимо этого, на эти торги выставлено много редких писем и рукописей. Среди них письма великих ученых Альберта Эйнштейна и Чарльза Диккенса, а также ударника британской группы The Beatles Ринго Старра.

Ранее стало известно, что рукописный сборник Цветаевой выставят на аукцион за 5,5 млн рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

