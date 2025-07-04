Какие «традиционно-ценностные» фильмы Россия покажет Трампу
Кинокритик Евгений Баженов заявил НСН, что возможный кинообмен между Россией и США может столкнуться с рядом сложностей.
Хорошая в теории идея обмена между США и Россией фильмами, продвигающими «традиционные ценности», может столкнуться с проблемами в плане реализации, заявил НСН блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).
Президенты России и США в ходе телефонного разговора 3 июля затронули тему обмена кинопродукцией. Российский лидер Владимир Путин отметил, что фильмы могли бы продвигать традиционные ценности, близкие России и нынешней администрации Дональда Трампа. Президенту США понравилась такая идея, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Баженов, в свою очередь, отметил, что фильм Алексея Балабанова «Брат-2», например, в США не поймут.
«Я из отечественных нынешних специализированно традиционно-ценностных фильмов даже и не вспомню. Видимо, надо советское копать. Советская пропаганда в этом направлении работала хорошо. Из современных, например, кассовый фильм «Чебурашка». Сам персонаж милый, но содержание - бросать своих детей в угоду веселью. Говорить, что это традиционные ценности, опасно. «Брат-2» не покажешь в Америке, там не поймут. Надо думать, какие фильмы отправить Трампу. Главное, чтобы Михалков туда не влез, потому что у него в кино ценности очень спорные. Если разбирать, например, «Утомлённых солнцем», я бы такие традиции ни за что не хотел бы в стране. Это ужас какой-то», - отметил собеседник НСН.
Еще одной проблемой в выборе фильмов для обмена Баженов считает частое копирование современным российским кино подходов и сюжетов Голливуда.
«Скажем, «По щучьему велению», «Богатыри» - больше похожи на голливудскую продукцию. Допустим, отправят в Америку «По щучьему велению», а они скажут - ну, классно, вы пересняли «Аладдина». Концовка у него - это же прямо переснятый «Аладдин». Это уже традиционные ценности «Диснея», они тоже хорошие, в общем-то, там позитивные темы вкладываются, но это же не российская идея. Что касается ответного посыла американцев, то, опять же, тоже, скорее, это будет классика. Блокбастеры также можно современные какие-то прислать, но они уже нами воспринимаются не так серьезно, как раньше. Это не 12 год, когда мы смотрели киновселенную Marvel, радовались, сейчас уже это всё вторично. Не сказать, что нас удивишь этими традиционными ценностями», - добавил Баженов.
В свою очередь журналист и телеведущий Владимир Познер заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что обмен кинопродукцией между Россией и США может быть хорошим знаком в процессе налаживания взаимоотношений между странами.
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