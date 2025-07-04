Еще одной проблемой в выборе фильмов для обмена Баженов считает частое копирование современным российским кино подходов и сюжетов Голливуда.

«Скажем, «По щучьему велению», «Богатыри» - больше похожи на голливудскую продукцию. Допустим, отправят в Америку «По щучьему велению», а они скажут - ну, классно, вы пересняли «Аладдина». Концовка у него - это же прямо переснятый «Аладдин». Это уже традиционные ценности «Диснея», они тоже хорошие, в общем-то, там позитивные темы вкладываются, но это же не российская идея. Что касается ответного посыла американцев, то, опять же, тоже, скорее, это будет классика. Блокбастеры также можно современные какие-то прислать, но они уже нами воспринимаются не так серьезно, как раньше. Это не 12 год, когда мы смотрели киновселенную Marvel, радовались, сейчас уже это всё вторично. Не сказать, что нас удивишь этими традиционными ценностями», - добавил Баженов.

В свою очередь журналист и телеведущий Владимир Познер заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что обмен кинопродукцией между Россией и США может быть хорошим знаком в процессе налаживания взаимоотношений между странами.

