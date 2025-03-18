Читатели выбрали главного злодея мировой литературы
Литературный портал Literary Hub (LitHub) подвел итоги читательского голосования на звание главного злодея в мировой литературе. Им стал О'Брайен из романа Джорджа Оруэлла «1984».
Именно этот хитрый и харизматичный представитель партии заставил главного героя Уинстона Смита поверить, что он является его союзником. Позже О'Брайен содействует аресту персонажа и «перевоспитывает» его.
Второе место в голосовании занял Сатана, а третье разделили Саурон и Ганнибал Лектер.
Ранее шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева заявила «Радиоточке НСН», что к главным книгам марта 2025 года стоит отнести произведения Рёко Секигути, Ричарда Руссо, а также Пола Линча.
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