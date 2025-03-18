Читатели выбрали главного злодея мировой литературы

Именно этот хитрый и харизматичный представитель партии заставил главного героя Уинстона Смита поверить, что он является его союзником. Позже О'Брайен содействует аресту персонажа и «перевоспитывает» его.

Второе место в голосовании занял Сатана, а третье разделили Саурон и Ганнибал Лектер.

Ранее шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева заявила «Радиоточке НСН», что к главным книгам марта 2025 года стоит отнести произведения Рёко Секигути, Ричарда Руссо, а также Пола Линча.

