Писатель Емец выступил за создание издательства для современных авторов

Емец рассказал, что читает множество книг, но не все из них одинаково хороши. В связи с этим писатель заметил, что важно помочь качественной литературе оказаться на книжных полках в библиотеках. Литератор также напомнил о важности того, чтобы книги помогали талантливым людям проявляться без преград.

Ранее основатель театральной студии для детей «Ирбис» Дарья Марусова призвала прививать любовь к чтению с раннего детства, передает RT.