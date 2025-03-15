Писатель Емец выступил за создание издательства для современных авторов
Российский писатель-фантаст Дмитрий Емец выступил в поддержку инициативы председателя - первого секретаря правления Союза писателей РФ Владимира Мединского о создании издательства для современных авторов. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, такая инициатива обладает большим потенциалом. Литератор также поддержал включение его продукции в госпрограмму библиотечных фондов.
Емец рассказал, что читает множество книг, но не все из них одинаково хороши. В связи с этим писатель заметил, что важно помочь качественной литературе оказаться на книжных полках в библиотеках. Литератор также напомнил о важности того, чтобы книги помогали талантливым людям проявляться без преград.
Ранее основатель театральной студии для детей «Ирбис» Дарья Марусова призвала прививать любовь к чтению с раннего детства, передает RT.
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