Россияне назвали Баскова лучшим телеведущим года

Второе место в рейтинге с результатом 27,09% занял Андрей Малахов. ТОП-3 замкнул ведущий шоу «Маска» и «Аватар» на телеканале НТВ Вячеслав Макаров - он набрал 7,2% голосов.

Также в список лучших телеведущих, по мнению читателей газеты, вошли Борис Корчевников, Александр Мясников, Александр Олешко и Алексей Пиманов. Примечательно, что на восьмом месте оказался вариант «Кто-то другой», который стал популярнее ведущих Азамата Мусагалиева и Леонида Якубовича.

В голосовании поучаствовали более 20 тысяч человек.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский лишил Николая Баскова, Филиппа Киркорова и Игоря Крутого званий народных артистов Украины, сообщает RT.

