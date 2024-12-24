Россияне назвали Баскова лучшим телеведущим года
Народный артист РФ Николай Басков стал лучшим телеведущим 2024 года. Как пишет «Комсомольская правда», которая организовала голосование, за ведущего ТВ-проект «Ну-ка, все вместе» проголосовали 32,3% читателей.
Второе место в рейтинге с результатом 27,09% занял Андрей Малахов. ТОП-3 замкнул ведущий шоу «Маска» и «Аватар» на телеканале НТВ Вячеслав Макаров - он набрал 7,2% голосов.
Также в список лучших телеведущих, по мнению читателей газеты, вошли Борис Корчевников, Александр Мясников, Александр Олешко и Алексей Пиманов. Примечательно, что на восьмом месте оказался вариант «Кто-то другой», который стал популярнее ведущих Азамата Мусагалиева и Леонида Якубовича.
В голосовании поучаствовали более 20 тысяч человек.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский лишил Николая Баскова, Филиппа Киркорова и Игоря Крутого званий народных артистов Украины, сообщает RT.
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