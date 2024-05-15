Сын Цоя выпустил клип с архивными кадрами, снятыми отцом

Российский исполнитель Александр Цой (известный под псевдонимом Александр Молчанов) выпустил видео на песню «Часть меня (которой нет)», в котором зрители смогут увидеть архивные кадры 1989-1990 годов, снятые его отцом Виктором Цоем.

Он рассказал, что в какой-то момент картинка в его голове сошлась, он понял смысл песни, и придумал, кого хочет позвать сыграть в клипе. Также он решил использовать в клипе видеозаписи с камеры отца, которые хранились у Александра на компьютере. Он подчеркнул, что все три компонента — видео, песня и партнер по коллаборации Юрий Каспарян — идеально дополнили друг друга.