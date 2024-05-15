Сын Цоя выпустил клип с архивными кадрами, снятыми отцом

Российский исполнитель Александр Цой (известный под псевдонимом Александр Молчанов) выпустил видео на песню «Часть меня (которой нет)», в котором зрители смогут увидеть архивные кадры 1989-1990 годов, снятые его отцом Виктором Цоем.

Он рассказал, что в какой-то момент картинка в его голове сошлась, он понял смысл песни, и придумал, кого хочет позвать сыграть в клипе. Также он решил использовать в клипе видеозаписи с камеры отца, которые хранились у Александра на компьютере. Он подчеркнул, что все три компонента — видео, песня и партнер по коллаборации Юрий Каспарян — идеально дополнили друг друга.

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В клипе можно увидеть самого Александра в детстве, певицу Джоанну Стингрей, а также Каспаряна, который придумал и записал для песни партии на гитаре и клавишных.

Вышедшая композиция вошла в альбом «Основан на реальных событиях», который Александр Цой выпустил в 2023 году.

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ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:Виктор Цой

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