Число просмотров нового клипа Эда Ширана превысило 1,5 млн за несколько часов после публикации

Более 1,5 млн человек просмотрели новый клип британского музыканта Эда Ширана. Видео на песню «Nothing on you» артист разместил у себя на Youtube-канале.

Текст композиции, как и многие другие песни музыканта, посвящен любви. Вместе с Шираном песню исполнили реперы Дэйв и Пауло Лондра. В частности, последний читает реп на испанском языке.

На данным момент количество просмотров составляет 1 677 515 просмотров. Клип был выгружен в сеть 19 часов назад.

В начале августа сообщалось, что гaстрольный тур Divide бритaнского певцa Эда Ширана стaл сaмым высокодоходным в истории.

