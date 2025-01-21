Число победителей премии «Большая книга» сократили до двух

Таким образом, будут определяться первые места в номинациях «Художественная литература» и «Нон-фикшн». Размер премии для них составит по 3 миллиона рублей. До сих пор в рамках «Большой книги» присваивались три премии и вознаграждение. За первое место полагалось 3 миллиона рублей, за второе - 1,5 миллиона, за третье - 1 миллион рублей.

Отдельной номинацией становится народное голосование, она получила наименование «Выбор читателей». Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», с нынешнего года также появится специальная номинация «Лучшая аудиокнига». Её экспертный совет возглавит директор «Театра на Таганке» Ирина Апексимова. Кроме того, заявлены два специальных приза – «За вклад в литературу» и «Выбор поколения».

