Чичерина снялась в фильме об участии экс-заключенных в СВО
Российская певица, заслуженная артистка РФ Юлия Чичерина приняла участие в фильме «Шторм V Законе», который рассказывает о бывших заключенных, воюющих в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщила сама артистка в своих социальных сетях.
Автором фильма стал корреспондент телеканала «Россия» Александр Рогаткин и снимался на Херсонщине и в Запорожье. Планируется, что фильм увидит свет в 20-х числах июля.
По словам Чичериной, Бог предоставляет каждому шанс на раскаяние и исправление в любом возрасте, поэтому все должны пойти на фронт, чтобы отмыться. Певица отметила, что в момент своих первых выстрелов на боевых заданиях люди становятся ближе к смерти и меняются навсегда.
Певица также рассказала о своих концертах для штурмовых рот в Запорожской области.
Ранее Чичерина выступила для военнослужащих из Бурятии группировки войск «Восток» в тыловом районе специальной военной операции, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru