Чешские археологи нашли постройку старше Стоунхенджа

Исследователи из Института археологии при Чешской академии наук обнаружили сооружение эпохи неолита. Комплекс расположен рядом с Прагой и ему примерно 7 тысяч лет. То есть он старше Стоунхенджа и египетских пирамид, рассказали ученые порталу Live Science.

Сооружение представляет собой кольцевое земляное сооружение – ронделу в виде канавы диаметром 55 метров. Обычно их возводили не далеко от жилищ, но точное предназначение рондел остается неизвестным. Как пишет Газета.ру, ученые полагают, что древние поселенцы собирались внутри постройки для проведения обрядов или собраний.