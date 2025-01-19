Черновики песни Боба Дилана продали за 508 тысяч долларов
Черновики песни американского исполнителя Боба Дилана Mr. Tambourine Man, написанной в 1965 году, продали в США на аукционе за 508 тысяч долларов, сообщает аукционный дом Julien's Auctions.
Торги состоялись 18 января в городе Нашвил. На сайте аукционного дома представлены фотографии трех листов. Текст песни был напечатан на машинке, а на листах остались пометки Дилана, сделанные синей ручкой. Также с молотка ушла одна из гитар певца, письма, фотографии, картина, написанная Диланом в 1968 году.
Ранее Боб Дилан зарегистрировался в TikTok, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Черновики песни Боба Дилана продали за 508 тысяч долларов
- СМИ: Самоубийство Тиммы могло быть связано с участием в договорных матчах
- Перенос инаугурации Трампа привел к потере большинства приглашений для СМИ
- СМИ: Трамп может посетить Китай в первые 100 дней пребывания у власти
- СМИ: В Иране показали секретную подземную базу
- Сын Трампа: Зеленский трижды просил приглашение на инаугурацию президента
- Госдума: Бюджет готов к дополнительной индексации пенсий
- Запущенная Трампом криптовалюта выросла в четыре раза
- Маск обвинил Мадуро в причинении вреда народу Венесуэлы
- СМИ: Сирия запретила импорт товаров из России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru