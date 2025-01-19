Черновики песни Боба Дилана продали за 508 тысяч долларов

Черновики песни американского исполнителя Боба Дилана Mr. Tambourine Man, написанной в 1965 году, продали в США на аукционе за 508 тысяч долларов, сообщает аукционный дом Julien's Auctions.

Фотографию Боба Дилана продадут на торгах за $8 тысяч

Торги состоялись 18 января в городе Нашвил. На сайте аукционного дома представлены фотографии трех листов. Текст песни был напечатан на машинке, а на листах остались пометки Дилана, сделанные синей ручкой. Также с молотка ушла одна из гитар певца, письма, фотографии, картина, написанная Диланом в 1968 году.

Ранее Боб Дилан зарегистрировался в TikTok, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Chris Pizzello / AP
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