Черновики песни Боба Дилана продали за 508 тысяч долларов

Торги состоялись 18 января в городе Нашвил. На сайте аукционного дома представлены фотографии трех листов. Текст песни был напечатан на машинке, а на листах остались пометки Дилана, сделанные синей ручкой. Также с молотка ушла одна из гитар певца, письма, фотографии, картина, написанная Диланом в 1968 году.

Ранее Боб Дилан зарегистрировался в TikTok, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

